Gabriel Bortoleto encara estreia da Audi com realismo: “estou muito mais integrado na F1″

Gabriel Bortoleto descreve como “um grande fim de semana” a estreia da Audi como equipa de fábrica na Fórmula 1, na Austrália, sublinhando que os pontos conquistados logo na primeira corrida superaram claramente as expectativas internas. O brasileiro levou o novo monolugar ao Q3 logo na primeira tentativa e terminou no lote dos pontuáveis, num cenário que contrasta com as dúvidas deixadas pelos primeiros quilómetros do projeto.

Recordando o caminho desde o shakedown de Barcelona, Bortoleto admite que o balanço inicial em pista não permitia antecipar um arranque tão forte.: “Vínhamos de Barcelona, do shakedown e de tudo isso, com muitas coisas para trabalhar”, referiu. “No Bahrein tivemos uma pequena noção de onde estávamos mais ou menos. Mas ir ao Q3 logo na primeira vez e depois marcar pontos foi algo muito positivo. Fiquei extremamente feliz por conseguir isso logo no nosso primeiro fim de semana.”

O piloto reforça, no entanto, que o trabalho está longe de terminado e que Melbourne é apenas uma primeira referência. “As pistas mudam e os resultados também”, lembrou, apontando o próximo Grande Prémio como oportunidade para perceber “onde é que a Audi se posiciona em tipos de circuito diferentes”.

Segundo ano em F1 traz serenidade e maior compromisso com o projeto

No plano pessoal, Bortoleto sente que o segundo ano na Fórmula 1 está a ser marcado por maior serenidade e maturidade, tanto na pista como fora dela. Depois de uma época de estreia ainda sob a anterior estrutura, o brasileiro considera que conhece melhor o ambiente e a forma de tirar partido das pessoas e dos recursos da equipa.

​“Muito mais [integrado], tenho de dizer”, confessou quando questionado sobre como se sente neste segundo ano.

“A forma como lido agora com as coisas, a maneira como quero encarar os fins de semana de corrida, e também fora deles, a forma como trabalho com a equipa… Conhecer estas pessoas há dois anos é algo completamente diferente.”

Bortoleto fala de um sentimento de maior identificação com o projeto, agora que a transição para Audi é uma realidade operacional e não apenas um plano em papel: “Sinto‑me muito mais relaxado e também mais comprometido com o projeto, de alguma forma, que finalmente se está a tornar realidade, ser Audi”, explicou. “Provavelmente estou a desfrutar muito mais agora do que estava nesta mesma altura no ano passado, e espero que possamos continuar assim.”

Para já, a combinação entre um arranque competitivo, um ambiente interno que o piloto classifica como “muito motivado” e o sentimento de evolução pessoal deixa a Audi com uma base sólida para encarar o resto da temporada – e Bortoleto determinado em transformar um início promissor numa presença consistente na zona dos pontos.

