Gabriel Bortoleto é um dos rookies na F1: conheça a sua história

O Brasil vai voltar a ter um piloto a tempo inteiro na Fórmula 1, o que já não sucede desde 2016. O País que já teve 31 pilotos a correr em Grandes Prémios, e alguns dos maiores campeões da história da F1, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna, não tem ninguém na F1 desde 2020, quando Pietro Fittipaldi fez dois Grandes Prémios.

Agora é a vez de Gabriel Bortoleto carregar as esperanças de uma nação durante a sua temporada de estreia na F1, com o atual campeão da F2 a tornar-se o primeiro brasileiro a competir no desporto a tempo inteiro desde Felipe Massa em 2017.

Nascido em São Paulo, Bortoleto começou a andar de kart aos sete anos, e logo ganhou campeonatos locais – o seu pai, o empresário Lincoln Oliveira, que está envolvido no automobilismo brasileiro, deu um ‘empurrão’ valioso.

Apenas quatro anos depois, Bortoleto estava a caminho da Europa, onde seguiu os passos do seu herói Ayrton Senna, alcançando mais sucesso no karting em campeonatos internacionais e abrindo caminho para uma mudança para os monolugares.

Desde então, Bortoleto ganhou corridas em quase todas as categorias que disputou, inicialmente, construindo a sua experiência na F4 Italiana e na Fórmula Regional até 2021 e 2022, e fazendo o suficiente para ser contratado pela empresa de gestão A14 de Fernando Alonso.

Com Alonso do seu lado, Bortoleto subiu a uma velocidade maior, conquistando brilhantemente títulos consecutivos de F3 e F2 em 2023 e 2024 – a última temporada incluindo uma notável subida de último para primeiro durante a Feature Race de Monza.

Foi um desempenho que deu que falar no paddock e que o viu emergir como um candidato externo a uma das poucas vagas na grelha de 2025 da F1.

A situação de Bortoleto ficou algo complicada devido ao seu acordo de desenvolvimento de pilotos com a McLaren, assinado pouco depois de ter conquistado o título de F3, mas dada a sua dupla de vencedores de corridas, Lando Norris e Oscar Piastri, os chefes de equipa não quiseram atrapalhar o jovem e libertaram-no para a Sauber/Audi.

E por isso, depressa os rumores de uma potencial mudança para a Kick Sauber – após uma avaliação de toda a empresa pelo novo chefe de equipa Mattia Binotto – rapidamente se confirmaram, e Bortoleto foi confirmado ao lado do experiente Nico Hulkenberg.

Bortoleto saudou uma “sensação incrível” quando fez a sua estreia oficial nos testes de F1 para a Sauber no encontro pós-temporada de 2024 em Abu Dhabi, com o jovem de 20 anos agora ansioso para transformar os seus sonhos de Fórmula 1 em realidade. Agora, “quero poder lutar por coisas e deixar o Brasil orgulhoso de tudo que possa conquistar. Quero ganhar corridas no futuro”.

Representar o Brasil na Fórmula 1 é sempre um tópico emocionante, e isso é algo que Bortoleto não subestima.

Inicialmente pensado para ser uma homenagem única para a etapa de Ímola para prestar homenagem ao seu herói, Bortoleto correu com um capacete inspirado em Ayrton Senna pelo restante da temporada de 2024, um grande motivo de orgulho para ele após obter permissão e incentivo da família Senna: “Estou feliz por representar o meu país, mas isso não me satisfaz totalmente, o meu objetivo é maior do que isso. Não estou feliz apenas por ser um piloto de Fórmula 1. Quero poder lutar por coisas e deixar o Brasil orgulhoso de tudo que possa conquistar.”