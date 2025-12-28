Gabriel Bortoleto: balanço positivo na época de estreia e entusiasmo pela Audi

Gabriel Bortoleto, o jovem talento brasileiro, reflete sobre a sua primeira época na Fórmula 1 com a Sauber, expressando satisfação com o seu desempenho e um entusiasmo notório pelo futuro com a Audi, que se prepara para entrar na categoria rainha do automobilismo, num trabalho levado a cabo pelo F1.com. Apesar de ter sido superado em pontos pelo seu experiente colega de equipa, Nico Hülkenberg, Bortoleto demonstrou um potencial promissor, especialmente no ritmo de qualificação.

#5 Gabriel Bortoleto (BRE) Stake F1 Team Kick Sauber (CHE) Sauber C45/Ferrari during the 2025 Formula One Las Vegas Grand Prix, 22th round of the 2025 Formula 1 World Championship, taking place from November 20 to 22, 2025 on the Las Vegas Strip circuit (USA)

Desempenho na época de estreia: promessa e adaptação

Ao analisar a sua época de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, campeão de Fórmula 2 em 2024, mostrou-se contente com os resultados alcançados. Embora tenha somado 19 pontos contra os 51 de Nico Hülkenberg, é crucial contextualizar que Hülkenberg, 17 anos mais velho, possui uma vasta experiência de 250 Grandes Prémios, em contraste com as 24 corridas de Bortoleto.

Um dos pontos altos do desempenho do piloto de 21 anos foi o seu domínio no confronto direto em qualificação, superando Hülkenberg, conhecido pela sua capacidade de extrair o máximo do carro em volta única sob pressão.

Em corridas concluídas por ambos, Hülkenberg apenas superou Bortoleto por uma margem estreita de 8-7, e liderou 579 voltas contra as 499 do brasileiro.

“Creio que alcancei muito este ano”, afirmou Bortoleto. “No início da época, o carro estava completamente fora de ritmo e, certamente, não era um carro para pontuar habitualmente. Na primeira corrida do ano, muitos pilotos sofreram acidentes e eu era um novato, por isso provavelmente não aproveitei todas as oportunidades. Mas o nosso verdadeiro ritmo não era para pontuar até Barcelona.”

O piloto destacou ainda um período de forte desempenho durante o verão, onde a equipa conquistou bons pontos. Contudo, o desenvolvimento do monolugar foi interrompido para focar na próxima época – 2026 – o que pode ter levado a uma pequena quebra de rendimento face a outras equipas que continuaram a evoluir os seus carros.

Reconhecimento no paddock e a importância da humildade

Bortoleto pontuou em cinco ocasiões, incluindo um notável sexto lugar na Hungria, que lhe valeu o prémio de “Piloto do Dia”, votado pelos fãs. O seu desempenho, considerando as limitações do seu monolugar, granjeou elogios de vários elementos do paddock da Fórmula 1.

“É ótimo ser reconhecido pelas pessoas no paddock, pela equipa, pelos fãs, porque no final do dia, eu sei o trabalho que estou a fazer”, disse Bortoleto. “Às vezes, como referiste (referindo-se a Lawrence Barreto, do F1.com), somos limitados pelo que estamos a pilotar e, por vezes, mesmo fazendo um excelente trabalho, isso não se reflete. O importante é que a equipa sabe o que estou a fazer e todo o esforço e trabalho árduo que dedico.”

Fernando Alonso, bicampeão mundial e também seu empresário, tem sido um defensor constante do talento de Bortoleto. O jovem piloto revelou que fala muito com Alonso, que lhe oferece muitos conselhos sobre o seu desempenho em pista, e que o espanhol está “orgulhoso”.

A sua ascensão meteórica e a sua personalidade cativante e humilde transformaram-no numa estrela no Brasil. Milhares de fãs apoiaram-no no seu primeiro Grande Prémio em casa, uma experiência que, apesar dos contratempos em pista – o enorme acidente que teve – o motivou ainda mais. “Adoro o carinho dos fãs. São muito solidários”, afirmou. “O Grande Prémio do Brasil não foi fácil para mim, mas ao mesmo tempo, foi provavelmente a experiência mais incrível que tive na vida.”

Apesar da crescente fama, Bortoleto mantém a sua essência. “Não mudei em nada”, garantiu. “Acho que aprendi coisas diferentes para gerir melhor o meu tempo. Mas, quanto à minha personalidade e tudo o mais, não creio ter mudado.” O piloto brinca frequentemente com amigos e membros da equipa, dizendo que se algum dia mudar, “deem-lhe um estalo na cara”, algo que, até agora, não aconteceu.

O Futuro entusiasmante com a Audi na Fórmula 1

As expectativas para Gabriel Bortoleto aumentarão na próxima época, não apenas por deixar de ser um novato, mas também por fazer parte da primeira dupla de pilotos da Audi na Fórmula 1, à medida que a fabricante alemã assume oficialmente a Sauber como a sua equipa de fábrica. Este cenário, contudo, não parece intimidá-lo.

A sua sólida época de estreia proporcionou-lhe uma boa base para construir o futuro. “Estou entusiasmado por iniciar este novo projeto”, afirmou. “Estar totalmente focado no projeto para o próximo ano será incrível, e ser capaz de liderar isso e focar para o próximo ano será incrível.”

A entrada da Audi na Fórmula 1 em 2026 marca um momento significativo para o desporto, trazendo um novo construtor com ambições de topo. A escolha de Gabriel Bortoleto como um dos seus pilotos sublinha a aposta em jovens talentos e a crença no seu potencial para moldar o futuro da equipa. A sua capacidade de adaptação e a sua mentalidade focada serão cruciais para o sucesso deste projeto ambicioso, que promete agitar a grelha da Fórmula 1 nos próximos anos.