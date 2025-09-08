Gabriel Bortoleto afirma-se na Sauber: estrela em ascensão na Fórmula 1?

Gabriel Bortoleto continua a impressionar no seu ano de estreia na Fórmula 1, consolidando a sua posição como o piloto de topo na Sauber. Em Monza, o jovem brasileiro entregou mais uma performance sólida, terminando em oitavo lugar e somando pontos importantes, enquanto o seu colega de equipa, Nico Hulkenberg, enfrentava problemas. A sua consistência e velocidade têm chamado a atenção da Audi, demonstrando que a aposta na juventude pode trazer resultados imediatos, desde que se escolha o talento certo.

Hulkenberg é reconhecido como um especialista em qualificação, mas Bortoleto tem vindo a superá-lo consistentemente. Nas últimas sete sessões de qualificação – incluindo a qualificação para a sprint na Bélgica – o rookie brasileiro bateu o seu colega de equipa. Desde Miami, Bortoleto só se qualificou atrás do alemão em duas ocasiões, ambas por menos de um décimo de segundo. Após ser batido na qualificação pela 11.ª vez em 19 (incluindo as sprints), Nico Hulkenberg tem-se mostrado surpreendido com o colega. Bortoleto alcançou a Q3 pela quinta vez esta temporada, um feito inédito para Hulkenberg, que nunca conseguiu ir além da Q2.

Corrida sólida em Monza e ambições futuras

Partindo do sétimo lugar na grelha, Bortoleto terminou em oitavo após uma tarde muito consistente. Apesar de não ter conseguido defender a posição contra o Ferrari de Lewis Hamilton e o Williams superior de Alex Albon (que se qualificou fora de posição), o jovem piloto até poderia ter terminado uma posição acima, não fosse o tempo crucial perdido atrás de Pierre Gasly, que permitiu a Albon fazer um overcut. Embora Hulkenberg ainda tenha mais pontos (37 contra 18) e um pódio em Silverstone, Bortoleto tem-se afirmado recentemente, com o ritmo em qualificação a ser a chave para a sua vantagem.

Gabriel Bortoleto partilhou a sua perspetiva sobre a corrida: “Tivemos uma corrida muito sólida, com boas decisões e uma boa estratégia. A minha paragem nas boxes foi um pouco lenta, mas também assumo a responsabilidade, porque possivelmente cheguei um pouco longe demais na pit box e isso definitivamente não ajudou. No geral, estou feliz por ter terminado em oitavo e por ter voltado aos pontos: isso também é importante para o Campeonato de Construtores. Estou obviamente com fome de mais, mas acredito que este foi o melhor que poderíamos ter alcançado este fim de semana – foi consistente, produtivo e uma boa forma de fechar a fase europeia da temporada.”