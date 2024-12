Gabriel Bortoleto: a promessa brasileira que quer fazer história na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto inicia a sua jornada na Fórmula 1 com a Kick Sauber, mas “quero poder lutar por coisas e deixar o Brasil orgulhoso de tudo que possa conquistar.”

Gabriel Bortoleto, jovem brasileiro de 20 anos, terá uma estreia marcante na Fórmula 1 em 2025 com a Kick Sauber, após uma ascensão meteórica iniciada no automobilismo em 2020. O piloto impressionou ao conquistar os títulos de Fórmula 3 e Fórmula 2 consecutivamente, igualando nomes como Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri, e demonstrando consistência e talento ao longo das temporadas. Agora, chegou o desafio mais difícil, a F1.

Na F2, Bortoleto deu um ‘show’ em Monza, vencendo uma corrida após partir de P22, um momento decisivo que reforçou muito a sua confiança. A sua trajetória chamou a atenção de Mattia Binotto, líder do projeto da Sauber e Audi, e isso resultou no contrato para a F1, um marco especial na carreira do piloto, na ‘cadeira’ de sonho que é a F1, mas agora tudo o que ficou para trás vale, pouco, o que fizer é que determina se é desta que o Brasil volta a ter um bom piloto na Fórmula 1…

A propósito disso, Bortoleto destaca a importância de representar o Brasil na Fórmula 1, mas afirma que o seu objetivo vai mais além: quer vencer corridas e alcançar conquistas importantes, inspirando novamente a ‘torcida’ brasileira. Orgulhoso por usar um capacete em homenagem a Ayrton Senna, ele será o piloto brasileiro mais jovem na grelha desde que Felipe Massa chegou à F1 em 2002 e é o primeiro brasileiro titular desde 2017.

Bortoleto inicia esta nova fase focado em evoluir como piloto e construir uma carreira, que pretende ser de sucesso, encarando a F1 como o início de uma nova jornada cheia de desafios e oportunidades: “Quero ganhar corridas no futuro” é o mote de Bortoleto sobre a sua rápida ascensão à F1 e a “nova jornada” com a Kick Sauber.

Olhando para trás, quando Gabriel Bortoleto alinhar na grelha de Melbourne a meio de março próximo, será o ápice de uma ascensão realmente rápida, uma jornada que remonta à Fórmula 4 italiana e à sua estreia em monolugares, em 2020. Chegou à Fórmula 3 em 2023, arrasando como ‘rookie’ e conquistando o título no primeiro ano. Seguiu-se outro esforço impressionante de ‘rookie’ na Fórmula 2, tornando-se o quarto piloto a voltar consecutivamente na ‘terceira’ e ‘segunda’ divisão, depois de Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri: “Para mim, é uma honra estar entre esses nomes. Pode-se ver que esses pilotos são vencedores de corridas na Fórmula 1, fortes candidatos a futuros concorrentes ao título, então para mim é um privilégio fazer parte dessa lista. São pilotos muito fortes e uma inspiração para a geração mais jovem que vem da F2 e F3 e que procura fazer o mesmo que fizeram no passado. Para mim, é bom fazer parte deste clube. Agora é olhar para frente e ver o que posso fazer na F1, também.”

Agora: “quero poder lutar por coisas e deixar o meu país orgulhoso de tudo que eu posso conquistar”

Representar o Brasil na Fórmula 1 é sempre um tópico emocionante para aqueles que chegam ao auge, e isso é algo que Bortoleto não subestima.

Inicialmente pensado para ser uma homenagem única para a etapa de Ímola para prestar homenagem ao seu herói, Bortoleto correu com um capacete inspirado em Ayrton Senna pelo restante da temporada de 2024, um grande motivo de orgulho para ele após obter permissão e incentivo da família Senna: “Estou feliz por representar o meu país, mas isso não me satisfaz totalmente, o meu objetivo é maior do que isso. Não estou feliz apenas por ser um piloto de Fórmula 1. Quero poder lutar por coisas e deixar o Brasil orgulhoso de tudo que possa conquistar.”