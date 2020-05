Froilán González: O touro das Pampas

José Froilán González pode não dizer muito aos mais desprevenidos. Mas, se se associar o nome à Ferrari, então as coisas começam a clarificar-

se. Contemporâneo de Juan Manuel Fangio, este argentino de grande corpulência ficou ligado à primeira vitória da Ferrari numa prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Foi a 14 de Julho de 1951 e Froilán González cortou a linha da meta, em Silverstone, na frente de Fangio, então na Alfa Romeo e do seu colega de equipa na Ferrari, Luigi Villoresi.

Quando Froilán González veio para a Europa, era já (tal como Fangio, aliás…) um piloto de reconhecidos méritos no seu país natal. Pela sua corpulência e pela sua personalidade aguerrida, depressa foi batizado pelos ingleses por “The Pampas Bull” – ou Touro das Pampas. Mas Froilán trazia já consigo outra alcunha – “Cabezón”, ou, literalmente, “Cabeçudo”, por causa do tamanho anormal da sua cabeça!



A sua estreia na Europa foi no GP do Mónaco em 1950, com um Maserati. Largou da primeira linha, mas foi vítima da enorme carambola que eliminou de uma assentada nove pilotos, na Curva da Tabacaria. Nesse ano participou apenas em mais uma corrida, o GP de França. Porém, o seu prestígio pessoal garantiu- lhe um lugar na Ferrari, para 1951. Depois de ter feito o GP da Suíça com um Talbot, falhou a corrida belga e estreou-se com a equipa do “Cavallino” em França, vencendo logo na prova seguinte. Em 1952 fez apenas um GP, com um Maserati, marca que conduziu também no ano seguinte, antes de terminar a sua carreira na Europa em 1954, de novo na Ferrari.

Este foi o seu melhor ano, pois venceu outra vez em Silverstone. “El Cabezón” ganhou ainda nesse ano as 24 Horas de Le Mans, fazendo equipa com Maurice Trintignant. Nunca mais fez nenhuma temporada completa na Europa, embora tivesse corrido esporadicamente, como convidado, até 1960. Participou num total de 26 provas de F1 pontuáveis para o Mundial, entre 1950 e 1960.