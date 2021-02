Franz Tost duvida que Mazepin seja bem sucedido em F1

A Nikita Mazepin já não bastava a natural dificuldade que é um jovem piloto estrear-se na Fórmula 1, mas o russo tem vindo a ser atacado a partir dos mais diversos quadrantes, especialmente desde o caso em que se envolveu com uma amiga, depois de publicar algo no Instagram que não imaginou poder tomar tamanhas proporções.

Desta feita foi Franz Tost, Chefe de Equipa da Alpha Tauri, que referiu duvidar que o estreante piloto da Haas, Nikita Mazepin, possa ser bem sucedido na Fórmula 1 e nem sequer foi preciso pegar no tema que mais tem sido ouvido. Tost foi mesmo buscar os incidentes que tem tido na sua carreira nos monolugares, referindo que tudo isso não augura nada de bom para as perspetivas de carreira na F1 de Mazepin: “Eu podia ser brutal e dizer ‘Não se faz um tigre a partir de uma vaca’, mas para mim, trata-se sempre de saber quanto cérebro tem um piloto. A meu ver, no final, apenas os mais inteligentes são os bem sucedidos no cockpit, pois portam-se em conformidade. Há alguns jovens muito, muito bons, que estão agora a aparecer na Fórmula 1. Além de Mick (Schumacher) e Yuki (Tsunoda), há também Robert Shwartzman. Tenho uma grande consideração por todos os três. Eles representam a geração que está destinada a tomar conta do futuro da Fórmula 1”, deixando, claro está Mazepin de fora.

É claro que o russo tem tentado manter-se à margem destas críticas, mas já existe o suficiente para dizer que nenhum outro jovem piloto chegou alguma vez à Fórmula 1 com tantas críticas em cima. Até existe uma hashtag específica para Mazepin no Twitter…