Franco Colapinto: “F2 ainda não te prepara totalmente para a F1…”

Franco Colapinto, piloto da Alpine na Fórmula 2, oferece uma perspetiva valiosa sobre a complexa ponte entre as categorias de formação e o pináculo do desporto motorizado, a Fórmula 1. Para Colapinto, embora a “Fórmula 2 seja um grande campeonato”, a realidade é que “ainda não te prepara totalmente para a F1”. Esta é uma revelação crucial para quem acompanha a carreira dos jovens talentos, sublinhando que a F1 exige um conjunto de competências e uma mentalidade que só se adquirem com a experiência direta no topo.

O jovem piloto argentino reflete sobre a intensidade do seu percurso recente, afirmando: “Aprendi muito nas últimas corridas.” Esta aprendizagem contínua é fundamental, dado o nível de exigência. Cada volta, cada esforço para ser mais rápido e somar pontos, não é apenas para o piloto; é um compromisso com uma vasta equipa por trás. “Estás a dar todo o teu esforço para tentar ser rápido e somar pontos, para milhares de pessoas de volta na fábrica,” destaca Colapinto, evidenciando a responsabilidade que recai sobre os ombros de um piloto de Fórmula 1.

A performance de um monolugar na Fórmula 1 é o culminar de um trabalho colossal. Colapinto faz questão de realçar este aspeto: “É um grande trabalho, e um grande esforço de todos na fábrica para tornar o carro rápido.” Esta colaboração massiva, que envolve engenheiros, mecânicos, aerodinamicistas e inúmeros outros profissionais, é o que distingue a F1. A experiência, nesse contexto, torna-se um ativo inestimável. “A experiência importa muito, vem com o tempo, mas é bastante diferente da F2 e da F3, diria eu,” conclui, sublinhando que, por mais talentoso que um piloto seja, o conhecimento e a adaptação às nuances da F1 são um processo gradual e contínuo.

A transição das categorias de base, como a Fórmula 2 e a Fórmula 3, para a Fórmula 1 é um dos saltos mais desafiadores na carreira de um piloto. Não se trata apenas de velocidade pura ou de adaptar-se a carros mais potentes; envolve uma compreensão profunda de estratégias de corrida complexas, a gestão de pneus, a interação constante com uma equipa de engenheiros e a capacidade de lidar com a pressão mediática e dos patrocinadores a um nível global. A adaptação a estes múltiplos fatores é o que verdadeiramente distingue os pilotos que conseguem singrar no pináculo do automobilismo.