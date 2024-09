Franco Colapinto: “a minha 1ª corrida de F1 é um momento que nunca esquecerei”

Antes de hoje, nunca tinha efetuado mais de oito voltas seguidas com o FW46 e hoje foram 53 voltas com temperaturas muito elevadas na pista. Penso que fiz um bom trabalho de gestão dos pneus para que a paragem única funcionasse e o ritmo de corrida foi forte.

Na F1 têm de estar os melhores pilotos do mundo, e apesar das coisas estarem bastante melhores, ainda há pilotos na grelha que lá não deviam estar, pois há muitos potencialmente melhores que não tiveram ainda essa oportunidade. Resumindo, um bom começo para Colapinto, apesar do seu erro na qualificação: “Estou muito contente por ter completado a minha primeira corrida de Fórmula 1, é um momento que nunca esquecerei. A corrida foi fisicamente difícil e agora estou um pouco cansado e dorido, mas há muitos aspetos positivos a registar.

Foi boa a estreia em Grandes Prémios do rookie Franco Colapinto. Terminou em 12º, mas apesar de ter nas mãos um carro com capacidade para terminar nos lugares pontuáveis é cedo demais para o jovem argentino dar passos maiores do que a perna. Seja como for, teve um Grande Prémio bastante consistente, e mostrou claramente que Logan Sargeant esteve tempo a mais na Williams.

