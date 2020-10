FPAK: Pedir declarações para deslocações entre Concelhos

Na sequência da informação divulgada sobre a limitação de deslocações entre concelhos nos dias 30 de outubro a 3 de novembro, fim de semana que ‘apanha’ eventos como o European Le Mans Series, Rali Cidade de Portimão, TCR Ibérico/Jarama e Troféu Rotax (Braga), a FPAK informou que ao abrigo do nº.16 f) ii) da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de Outubro, o desporto federado tem o estatuto de atividade equiparada às atividades profissionais e, como tal, não está sujeito às restrições previstas no Nº 15 da referida Resolução.

Assim, para que os envolvidos nas provas que se vão realizar nas datas acima mencionadas possam livremente deslocar-se entre conselhos, a FPAK sugere que solicitem aos clubes organizadores, uma declaração com base na informação acima mencionada. Essa declaração deve estar datada, assinada e carimbada pelo clube organizador.