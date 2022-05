Fórmula1: Mick Schumacher e Kevin Magnussen a bordo de um carro da NASCAR | AutoSport

Aproveitando a ida aos EUA para a realização do GP de Miami, os dois pilotos da Haas saltaram para um carro da competição automobilística com mais adeptos no país, a NASCAR, da equipa Stewart-Haas Racing.

Foi uma estreia para Mick Schumacher, enquanto Kevin Magnussen já o tinha feito com o antigo companheiro de equipa na Haas, Romain Grosjean em Austin.

Pode ver o vídeo, aqui.