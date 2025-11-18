Formula…UNO! O jogo popular, agora inspirado na F1

A Fórmula 1 prossegue a sua estratégia de expansão para novos públicos, reforçando a sua presença no quotidiano dos adeptos. Através de iniciativas que ampliam o alcance da marca — como as recentes parcerias com a Lego e a Hot Wheels — a F1 continua a diversificar a sua oferta e a aproximar-se de diferentes gerações.

A novidade chega agora através de um dos jogos mais populares do mundo: o UNO. A Mattel lançou uma versão temática dedicada, denominada UNO Elite Formula 1, que permitirá aos fãs — e não só — experimentar o jogo clássico com uma estética e conteúdos inspirados na categoria rainha do automobilismo. Trata-se da segunda colaboração entre a F1 e a Mattel, após o lançamento da coleção especial de Hot Wheels.

O primeiro lançamento inclui mais de 100 cartas Elite Action exclusivas, inspiradas no universo da Fórmula 1, disponíveis em várias cores e versões metalizadas. No total, existirão mais de 1.000 cartas colecionáveis.

Formula 1 and @Mattel will bring the thrill of racing to one of the world’s most loved games with the release of a special F1-themed version of the iconic card-game UNO Elite™. UNO Elite™ Formula 1® will become the latest must-have edition, offering fans a new way to interact… pic.twitter.com/ipZpZC32Qc — F1 Media (@F1Media) November 18, 2025

O UNO Elite Formula 1 2025 Core Edition Starter Pack e o UNO Elite Formula 1 2025 Core Edition Expansion Set já estão disponíveis em pré-venda na Amazon, com entrega prevista para meados de dezembro de 2025. A partir de 2026, chegarão também a outras grandes superfícies.

O Starter Pack inclui 112 cartas, que seguem as regras tradicionais do UNO, duas cartas promocionais exclusivas e quatro pacotes de expansão, cada um com 10 cartas Elite Action. Estas apresentam pilotos, carros das 10 equipas, chefes de equipa selecionados, pilotos de reserva, circuitos e capacetes. Já o Booster Set reúne três pacotes adicionais com 10 cartas Elite Action cada, para facilitar a procura das preferidas de cada jogador.

Emily Prazer, Diretora Comercial da Fórmula 1, destacou:

“O UNO é um dos jogos mais adorados do mundo, capaz de unir pessoas. O lançamento da edição UNO Elite Fórmula 1 marca mais uma colaboração emocionante entre a F1 e a Mattel. Queremos estar presentes em novos e inovadores espaços para os nossos fãs, e mal posso esperar para ver a competitividade, o drama e a emoção da Fórmula 1 transportados para este jogo icónico.”

Katie Buford, Vice-Presidente e Responsável Global de Jogos da Mattel, acrescentou:

“Esta expansão do UNO Elite traz a emoção do auge do desporto automóvel para o jogo tradicional mais popular do mundo, de uma forma interativa única. Tanto o UNO como a Fórmula 1 têm comunidades extremamente apaixonadas, e estas parcerias permitem-nos atrair novos adeptos para os nossos respectivos universos.”