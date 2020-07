Fórmula E: Sérgio Sette Câmara na Dragon para as últimas corridas

Com a saída de Brendon Hartley da Dragon Racing é Sérgio Sette Câmara que irá fazer a reta final do campeonato.

O piloto de reserva da Red Bull irá fazer dupla com Nico Muller, depois de já ter tido experiência com o monolugar 100% elétrico da equipa no teste para estreantes, tendo sido o segundo mais rápido da sessão. O brasileiro fica com o lugar de Brendon Hartley que não se conseguiu impor nesta sua aventura na Fórmula E.

O chefe da equipe da Dragon, Jay Penske, disse: “Fiquei muito impressionado com Sergio em Marrakesh e com o seu trabalho no simulador, com nossos engenheiros para continuar a impulsionar o desenvolvimento do PENSKE EV-4. Estou ansioso para vê-lo na pista em Berlim e espero que ele lute por pontos “.

O próprio Sette Camara acrescentou: “Eu e a equipa tivemos uma química muito forte no Teste de Marrakesh Rookie. Executamos o programa e tivemos um bom desempenho, terminando o dia em P2. Estou muito satisfeito em partilhar as notícias de que voltarei a trabalhar com eles, desta vez em corrida, o que se torna ainda mais especial. Quero agradecer a Jay Penske e a todos os membros da Geox Dragon Racing por me darem essa oportunidade.”