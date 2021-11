Fórmula E: Novo formato de qualificação testado na próxima semana | AutoSport

Com o regresso da Fórmula E às pistas, com os habituais testes em Valência, os organizadores da competição vão fazer uma simulação para testar o novo formato de qualificação, na tarde do primeiro dia, na próxima segunda-feira.

A simulação irá recolher dados sobre o novo formato que pretende mitigar as críticas que o antigo formato motivava. Com quatro grupos de seis pilotos, sendo que o primeiro grupo era composto pelo seis primeiros pilotos da classificação geral, e com os níveis de aderência a serem diferentes de grupo para grupo, o espetáculo começou a perder interesse e os melhores pilotos eram constantemente prejudicados, dando um ar de falsa competitividade ao campeonato, além de provocar imagens caricatas, especialmente no primeiro grupo. Várias equipas queixaram-se e os responsáveis repensaram o formato, que agora terá uma primeira fase, com dois grupos de 11 pilotos, em que os quatro primeiros de cada passam aos quartos de final. A partir desta fase teremos apenas duelos em pista.

A The Race avançou que os dois grupos de 11 carros terão 10 minutos de tempo de pista. De acordo com o novo formato, os pilotos irão então para um duelo nos quartos de final, que será realizado durante 15 minutos, antes dos quatro primeiros desses oito carros formarem um segmento de semifinal a ser realizado durante 10 minutos.

Os dois primeiros classificados destas quatro semifinais terão então cinco minutos de tempo de pista na final. Este é o formato que será testado. Este tipo de qualificação pode ser algo confuso e vem complicar o que aparentemente é simples: dar aos pilotos aproximadamente as mesmas condições e encontrar o piloto mais rápido, que então fica com a pole.

Este ano veremos mais mudanças no formato, com o aumento do número de pneus permitido por fim de semana ( de três para quatro pneus novos por eixo para jornadas simples e seis pneus novos por eixo nas jornadas duplas) levarão as equipas a fazer trocas de pneus (com um limite de tempo) na fase de grupos. Segundo a The Race este aspeto ainda não está escrito nas regras mas deverá ser usado.

A potência para o ensaio de qualificação na próxima segunda-feira será de 220 kW para as sessões de grupo e 250 kW para as fases de eliminação.

Este é o primeiro ensaio de um formato que se pretende que mantenha a identidade da Fórmula E, mas que ao mesmo tempo evite as críticas do passado.