Fórmula E, Mónaco: António Félix da Costa foi o mais rápido das duas sessões de treinos | AutoSport

Começou cedo o dia no Mónaco, com os treinos livres para o E-Prix no principado. Depois da apresentação da Gen3 na quinta feira, equipas e pilotos voltaram a focar-se no presente e na prova monegasca.

No primeiro treino livre Nyck de Vries (Mercedes) foi o mais rápido da sessão com o tempo de 1:31.154, seguido de Nick Cassidy (Envision Racing), e Edoardo Mortara (Venturi), com António Félix da Costa (DS Techeetah) a ficar em quarto lugar. No segundo treino o português foi o mais rápido e fez o melhor tempo do dia até agora. Com o registo de 1:30.435, Félix da Costa ficou à frente de Mitch Evans (Jaguar) e Robin Frijns (Envision Racing). Bons sinais para o português que no ano passado venceu de forma brilhante a prova do Mónaco, com uma ultrapassagem que ficará para a história da competição.A qualificação está agendada para as 09:45 e pode continuar a votar no fanboost AQUI

Resultados dos treinos livres AQUI