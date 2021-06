Fórmula E, México: Pascal Wehrlein voltou a ser penalizado | AutoSport

Se ver a vitória escapar por entre os dedos depois de uma infração técnica já foi mau, ver no segundo dia o pódio ser-lhe retirado também por uma infração técnica deve ter deixado Pasca Wehrlein à beira do ataque de nervos.

A primeira infração levou à desclassificação dos carros da Porsche por não ter sido comunicado à FIA qual o conjunto de pneus que ia ser usado na corrida 1.

A segunda infração foi conhecida três horas após o fim da corrida 2, isto depois de o Race Control ter de facto colocado uma mensagem de que Wehrlein estaria sob investigação, mas como a mensagem desapareceu, todos pensavam que se tratava de um erro. Wehrlein festejou o pódio, e provavelmente já quando regressava a casa soube que foi penalizado com quatro segundos, o que o atirou para fora do pódio.

Wehrlein terá usado o Fanboost demasiado tarde e não tinha energia utilizável suficiente no carro na altura. As regras exigem que o fanboost seja utilizado se um piloto for premiado e que seja atingida uma potência mínima de 240 kW, o que não terá acontecido, levando à penalização:

“Os dados técnicos mostram que o piloto ativou o fanboost mas devido à baixa energia restante no carro, a potência mínima de 240kW não foi atingida. Os dados técnicos mostram que a energia máxima de 100kJ não foi completamente utilizada. Devido a esta prova, os comissários não consideram qualquer excesso de potência, com a consequência de uma penalização acima descrita”, pode ler-se na comunicação da FIA.

A Porsche esteve reunida durante várias horas com os comissários, isto já depois de ter apelado da decisão da primeira penalização. O que é factual é que Wehrlein perdeu 31 pontos, poderia ter saído líder do México e assim é apenas 12º.