Fórmula E: McLaren reserva lugar para 2022

A McLaren reservou um lugar na Fórmula E para 2022. A equipa de Woking está a avaliar seriamente a possibilidade de se juntar ao campeonato 100% elétrico.

Zak Brown já tinha referido que a McLaren estava a avaliar a possibilidade de ingressar na Fórmula E, como parte do seu plano de expansão da marca. Hoje está confirmado que assinou um acordo de opção para 2022 com a Fórmula e, reservando uma vaga no campeonato.

A McLaren Applied é atualmente o fornecedor exclusivo de baterias para a Fórmula E, o que significa que não podem entrar como equipa oficial até que esse acordo chegue ao fim – o contrato expira após a conclusão da temporada 2021-22.

“Temos vindo a observar de perto a Fórmula E há algum tempo e a monitorizar o progresso da série e a direção futura”, disse o CEO da McLaren Racing, Zak Brown. “A oportunidade de tomar uma opção sobre uma possivel entrada, juntamente com a conclusão do contrato de fornecedor da McLaren Applied com a FIA no final dos Gen 2, dá-nos o tempo necessário para decidir se a Fórmula E é adequada para a McLaren como uma futura plataforma de competição”.

Alejandro Agag, fundador e presidente da Fórmula E, está encantado por ver o campeonato atrair a atenção da McLaren, um dos maiores nomes do desporto automóvel.

“A McLaren Racing garantindo uma opção para se juntar à grelha da Fórmula E do Gen3 é uma prova do impacto contínuo do nosso desporto”, disse ele. “Com alguns dos nomes mais famosos do desporto automóvel já a competir na Fórmula E, estamos encantados com o facto da McLaren Racing ter decidido examinar uma potencial entrada na Fórmula E”.