Fórmula E, Jean-Éric Vergne: “Sobreposições com o WEC não são boas para os campeonatos e pilotos” | AutoSport

Os calendários do WEC e da Fórmula E continuam a apresentar sobreposições o que afeta muitos pilotos da grelha de Fórmula E que correm nos dois campeonatos. É o caso de Jean-Éric Vergne, piloto da DS Penske na Fórmula E e da Peugeot no WEC, que pediu que se fizesse um esforço para evitar este tipo de situação.

Numa conferência de imprensa onde o AutoSport esteve presente, “JEV” pediu maior cooperação entre os dois campeonatos, admitindo que a prioridade estará na Fórmula E:

“Acho que metade da grelha da Fórmula E compete também no WEC. Com 52 fins de semana ao longo do ano, termos sobreposições de provas é triste. Não é bom para os pilotos e para as competições. Alguns pilotos irão dar prioridade à Fórmula E e outros ao WEC. No meu caso e no do Stoffel [ Vandoorne ] a prioridade vai estar na Fórmula E e infelizmente outros pilotos terão de dar prioridade ao WEC. É uma pena porque quando é preciso trocar um piloto a meio da época porque tem outros compromissos, não fica bem. Perder uma corrida no WEC não implica substituto, os dois pilotos que sobram podem fazer as provas de seis horas. Espero que os campeonatos possam encontrar um acordo e que isto nunca mais aconteça, que não haja mais sobreposições. Estamos a tentar resolver este problema e não podemos fazer mais nada a não ser pedir educadamente que façam algumas mudanças.”

“Não é fácil de organizar as datas. Só posso pedir para que se faça um esforço. Sou piloto da Fórmula E e estou muito feliz por correr lá. É uma escolha que os piloto fazem de correr em dois campeonatos e as equipas têm de se entender quando há sobreposições. Confiamos na boa vontade dos organizadores das competições, com ajuda da FIA, para evitar estes problemas. Talvez seja o último ano que aconteça, ou poderá acontecer porque não há outra escolha. É algo que temos de aprender a viver. Não me queixo da situação atual, entendo a dificuldade, mas peço que se faça um esforço e podemos tentar todos que esta situação se repita.”