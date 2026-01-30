Fórmula E, Félix da Costa: “É altura de começarmos o nosso campeonato com bons pontos”

Após duas corridas sem pontos no arranque da temporada de 2026 da Fórmula E, António Félix da Costa chega a Miami determinado a inverter essa tendência. Apesar de exibições competitivas nas provas iniciais, o piloto português e a Jaguar TCS Racing procuram finalmente traduzir a performance em resultados concretos, no E-Prix que terá lugar no complexo do Hard Rock Stadium.

Nas duas primeiras rondas do campeonato, Félix da Costa mostrou-se competitivo, mas incidentes impediram a conquista de pontos, tanto no Brasil como no México. O fim-de-semana em Miami surge, assim, como uma oportunidade para iniciar verdadeiramente a caminhada conjunta com a Jaguar no Mundial.

A corrida será disputada num traçado montado no recinto do Hard Rock Stadium — também utilizado pela Fórmula 1, embora com configuração distinta — com 2,32 quilómetros de extensão e 14 curvas. O ponto de ativação do attack mode está situado na curva 4, elemento estratégico que poderá ter influência decisiva no desenrolar da prova.

António Félix da Costa explicou a sua confiança apesar da falta de resultados: “A parte que me deixa confiante é a performance que temos mostrado nas duas primeiras corridas. Infelizmente não marcámos pontos, no Brasil por um acidente alheio a mim e no México por novo acidente de corrida.”

O piloto português sublinhou ainda a ambição para este fim-de-semana: “É altura de começarmos o nosso campeonato com bons pontos, vou entrar em pista ao ataque, com vontade de trazer os primeiros pontos do ano para casa.”

Sobre a prova na Florida, acrescentou: “Gosto sempre muito de correr aqui em Miami, um ambiente incrível e uma abordagem às corridas muito ligada ao espectáculo. Vamos com tudo e com vontade de trazer um bom resultado.”

MEXICO CITY, MEXICO – JANUARY 10: Antonio Felix da Costa of Portugal and Jaguar TCS Racing, talks to the media in the Pitlane during qualifying, ahead of the Mexico City E-Prix at Autodromo Hermanos Rodriguez on January 10, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/LAT Images)

Piloto luso descontente com o traçado

Félix da Costa levantou dúvidas quanto à curta extensão do traçado do Autódromo Internacional de Miami que vai receber o E-Prix deste fim-de-semana. O desenho adoptado é muito semelhante ao utilizado nas EVO Sessions do ano passado, realizadas no complexo do Hard Rock Stadium, embora alterações no último sector tenham reduzido ainda mais o comprimento da pista. Essa modificação poderá originar voltas na casa dos 55 segundos, algo pouco habitual na categoria.

Apesar de não ter participado nesse evento promocional, o piloto português mostrou-se surpreendido com a dimensão do circuito e considera que, idealmente, deveria ser mais longo. Ainda assim, reconheceu que a escolha pertence aos organismos reguladores e acredita que existam motivos técnicos ou logísticos para tal decisão.

António Félix da Costa afirmou, citado pelo RacingNews365: “Não estive aqui nas EVO Sessions, mas a resposta curta à tua pergunta é que devia ser mais comprido. Não sou a FIA, não sou a Fórmula E e não faço parte desses organismos quando se decide o desenho dos circuitos. Espero que exista uma razão para ser tão curto, mesmo que eu não a conheça, e gostava de o ver um pouco mais longo.”

Félix da Costa sublinhou a abertura do campeonato a melhorias: “Acho que toda a gente aqui — FIA, Fórmula E, equipas e pilotos — é muito humilde quanto à possibilidade de termos podido fazer melhor. De certeza que na segunda-feira vamos saber e mudar para o próximo ano. Não estamos aqui para criticar, mas para criticar de forma construtiva e ajudar a criar um produto melhor para os fãs. Vamos ver como corre este fim-de-semana e torná-lo melhor para o próximo ano.”