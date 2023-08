Fórmula E: Felipe Drugovich a caminho da Andretti? | AutoSport

Um novo capitulo para a carreira de Felipe Drugovich a caminho? André Lotterer está de saída da Fórmula E, por onde passou sem sucesso, para agora se focar a 100% no projeto LMDh da Porsche e a Andretti procura uma alternativa ao piloto alemão. Drugovich parece ser uma das opções em cima da mesa.

Drugovich completou o teste de estreantes em Berlim e a sessão de treinos de estreantes em Roma para a Maserati MSG Racing. O jovem de 23 anos foi o melhor em ambas as sessões. O potencial revelado pelo jovem brasileiro terá aguçado o interesse da Andretti e Jake Dennis referiu Drugovich como uma forte opção para o lugar agora deixado vago:

“É claro que Drugovich é um piloto muito talentoso”, disse Dennis, de acordo com o site Total-Motorsport.com. “Ele ganhou a F2 com total domínio – não havia um piloto que pudesse realmente chegar perto dele. Por isso, em termos de talento, não há dúvida, ele é muito capaz de entrar na Fórmula E e obter resultados de topo. Estamos interessados nele de certeza, juntamente com outros pilotos da grelha. Não é apenas Drugovich que estamos a analisar, há vários outros pilotos”.

A confirmar-se esta opção, a Aston Martin poderá ter de escolher outro piloto de reserva e Mick Schumacher poderá ser uma opção a ter em conta para essa vaga.