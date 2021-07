Fórmula E: Como funciona a estratégia | AutoSport

A Fórmula E é mais complexa do que parece. A forma como as equipas abordam o fim de semana, as simulações necessárias para entender qual a forma mais eficiente de usar a energia disponível, a forma como os pilotos usam essa energia em pista exige muito trabalho e estudo.

Neste vídeo pode entender um pouco mais a forma como a estratégia funciona e tem preponderância na Fórmula E, que este fim de semana está de regresso, com o E-Prix de Nova Iorque: