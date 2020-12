Fórmula E a olhar menos para pilotos da Fórmula 1

De acordo com o chefe de equipa da Mercedes na Fórmula E, Ian James, a série elétrica pode ser um degrau para chegar à Fórmula 1. Nos primeiros anos da Fórmula E, muitos pilotos de Fórmula 1 que não conseguiam um lugar passavam para a Fórmula E, como por exemplo Jean-Eric Vergne.

Mais recentemente, as equipas da Fórmula E estão a olhar mais para talentos emergentes, como Nyck De Vries, Maximilian Günther, entre outros, de acordo com James: “Penso que a Fórmula E, como série, está a chegar a um ponto em que vamos ver pessoas a irem em ambas as direções (Fórmula 1 e Fórmula E), e não só numa”, afirmou ao motorsport.com.

“Estamos a entrar na sétima temporada e a primeira como campeonato mundial. Este estatuto é muito mais do que merecido e serve bem para o futuro”, finalizou James.