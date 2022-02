Fórmula 1: Valtteri Bottas admite ter acusado a pressão na Mercedes | AutoSport

Depois de se ter mudado para Alfa Romeo na Fórmula 1, Valtteri Bottas, que passou cinco anos na Mercedes ao lado de Lewis Hamilton – que venceu o campeonato do mundo de pilotos quatro vezes enquanto a parceria durou – admitiu que esse tempo foi “muito cansativo”.

No podcast do jornalista finlandês Oskari Saari, o vice-campeão mundial de 2019 e 2020, disse ter lutado com a pressão e as enormes expectativas na equipa. “Se sentires que tens uma faca na garganta, a cabeça não está muito bem”, disse o agora piloto da Alfa Romeo.

Bottas explicou ainda que agora percebe a decisão do seu predecessor na Mercedes, Nico Rosberg, quando decidiu abandonar a competição após a conquista do título em 2016. “Lembro-me de Lewis e Nico discutirem muito e até se tornou um pouco político, mas agora posso identificar-me com ele. Posso dizer por experiência própria que não é fácil”.

Depois destes momentos de pressão, o piloto finlandês afirmou estar melhor na sua nova equipa. “Posso dizer que sorrio muito mais desde que assinei pela Alfa”.