Fórmula 1:Charles Leclerc acredita que Mercedes estará na discussão das vitórias em breve | AutoSport

Os responsáveis da Mercedes estão otimistas quanto a uma recuperação de desempenho para breve, que faça a equipa conseguir disputar as vitórias com a Ferrari e Red Bull, mas neste momento ainda têm o terceiro carro mais rápido, alguns décimos de segundo atrás dos monolugares dos rivais.

Charles Leclerc não está admirado por a Mercedes sentir dificuldades na primeira metade da época, mas pensa que ainda virão a tempo de entrar na luta pelas primeiras posições.

“Penso que a dada altura todas as equipas deixarão de ganhar”, foi pragmático Leclerc ao Motorsport.com. ”É sempre estranho quando uma equipa tão dominante está em apuros no início de uma época”.

Em Espanha a Mercedes deu sinais óbvios de recuperação, mas no Mónaco Lewis Hamilton terminou em oitavo lugar, enquanto George Russell continuou a senda de terminar entre os 5 primeiros.

“Eu não os retiro da corrida pela vitória por muito tempo porque sei que são uma equipa forte”, disse o piloto da Ferrari. “O que conseguiram no passado não foi coincidência. É o resultado de quando as pessoas certas trabalham em conjunto. Tiveram um início de temporada difícil, mas não tenho dúvidas de que estarão de volta muito em breve. Deram um primeiro passo em Barcelona e espero que voltem em breve e que discutam connosco as vitórias. Seria emocionante para a Fórmula 1 ter três equipas a lutar”, concluiu o piloto.