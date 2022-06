Fórmula 1: Zhou Guanyu tem “um grande futuro” | AutoSport

Depois de ter conquistado o melhor resultado da sua ainda curta carreira na Fórmula 1, Xevi Pujolar da Alfa Romeo afirmou que Zhou Guanyu tem um grande futuro pela frente na competição. A grande questão é que o piloto chinês só assinou contrato por um ano.

“Absorve toda a informação que lhe damos e usa-a para realizar o que precisamos de fazer com os pneus, não só na corrida, mas também na qualificação”, afirmou Pujolar sobre o piloto que somou os primeiros pontos na Fórmula 1 na primeira corrida do ano.

Os poucos erros de rookie, normal em qualquer piloto, impressionaram a Alfa Romeo confirmou o engenheiro da equipa.

“Está a adoptar este tipo de abordagem sem cometer erros”, disse Pujolar. “Se conseguir evitar incidentes, isso ajuda muito à confiança corrida a corrida e essa tem sido também o seu melhor lado. Portanto se pudermos continuar assim, penso que tem um grande futuro na Fórmula 1”.

Depois do Bahrein, Zhou apenas conquistou mais pontos no Canadá, mas em algumas situações, como aconteceu no Azerbaijão, esteve perto de o fazer e teve problemas com o Alfa Romeo C42.