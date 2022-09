Fórmula 1: Zhou Guanyu não duvidou da renovação com a Alfa Romeo | AutoSport

Zhou Guanyu foi o único estreante no pelotão deste ano da Fórmula 1 aos comandos do Alfa Romeo e com Valtteri Bottas como companheiro de equipa. Sendo estreante, o piloto chinês teve a sua fase de aprendizagem e adaptação durante a fase inicial da época, mas foi conseguindo demonstrar capacidade para voltar a ser opção para a equipa suíça na próxima época. Apesar do carro da equipa ter alguns problemas de fiabilidade que não permitiram aos pilotos somarem pontos em certas corridas, Zhou provou estar à altura dos desafios que lhe foram aparecendo ao longo da época. Talvez por isso, associado ao bom feedback da equipa, o piloto diz não ter duvidado da possibilidade de renovar com a Alfa Romeo, agora que tem essa confirmação.

“Quero dizer, houve dúvidas no início da época porque não sabia como seria a minha primeira época como estreante, mas, na verdade, correu bastante bem. A equipa está muito satisfeita com os objetivos que conseguimos alcançar. E também mostrei potencial, principalmente pela minha condução. A meio da época, senti que havia uma grande possibilidade de continuar com a equipa”, revelou Zhou ao Motorsport.com. “Assim, finalmente, continuar com o Alfa e ser anunciado aqui em Singapura foi espantoso. Estou com todos os novos desafios que vamos enfrentar”.

Frédéric Vasseur, responsável da equipa suíça, salientou que não foi apenas um fator que influenciou a decisão da equipa em manter o piloto chinês na estrutura, mas sim um conjunto de fatores que vão desde o seu desempenho em pista, ao relacionamento com os restantes elementos da Alfa Romeo, aliados à forma como “tenta motivar de cada funcionário. Penso que está a fazer o trabalho. Estou mais do que feliz e orgulhoso com o trabalho que Zhou tem feito até agora”.

No entanto, Vasseur relembra que Zhou “sabe que tem de melhorar em algumas áreas”.