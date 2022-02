Fórmula 1: Zak O’Sullivan é o novo piloto da academia da Williams | AutoSport

A Williams contratou o campeão de 2021 do GB3 (a Fórmula 3 britânica) Zak O’Sullivan para a sua academia de pilotos e confirmou que o jovem piloto irá competir no campeonato FIA de Fórmula 3 em 2022 na equipa Carlin.

O jovem britânico de 16 anos é a última contratação para a Williams Racing Driver Academy, depois de Jost Capito ter manifestado o desejo de expandir o programa de pilotos da equipa no final do ano transato. O’Sullivan junta-se a Logan Sargeant, que estará a competir na Fórmula 2, na lista de pilotos jovens da equipa.

“Sinto-me honrado por ter sido selecionado como piloto da Williams Racing Academy”, disse O’Sullivan no anúncio. “Não posso agradecer o suficiente a Jost, Sven e toda a equipa pela sua fé em mim. A Williams Racing é uma das equipas mais bem sucedidas e respeitadas da Fórmula 1 e tem sido a casa de alguns dos maiores talentos do desporto. Estou também muito satisfeito por continuar a minha relação com a Carlin e por passar à FIA F3 com esta equipa este ano. Este será o meu terceiro ano de trabalho com a equipa e estou ansioso pelo desafio que se avizinha”.