Fórmula 1: Zak Brown é a favor de regras menos restritas no paddock | AutoSport

O CEO da McLaren confirmou à Reuters que foi discutido em Spa-Francorchamps com Stefano Domenicali, um possível “relaxamento” das regras em vigor dentro do paddock da F1, resultado do protocolo contra a COVID-19. A pensar nos patrocinadores, Brown espera que algo seja alterado até Monza.

“Foi um tema este fim-de-semana e Stefano [Domenicali] e a FIA reconheceram isso e sugeriram que iriam fazer mais algumas mudanças. Penso que o desporto terá que reagir. Agora que foi apresentado e discutido e todas as equipas concordam que precisamos de começar a relaxar nas restrições, gostaria de pensar que talvez pudéssemos fazer algo em Monza”.

Zak Brown afirmou que as regras dentro do paddock da F1 mantém-se praticamente iguais desde 2020. Nesta altura, os convidados são em número muito limitados e Brown gostaria de ver isso alterado.

“Ainda temos praticamente os mesmos protocolos que quando isto começou, há um ano atrás. As regras são menos restritas, mas penso que temos de nos certificar de que estamos a cuidar dos nossos parceiros corporativos. Penso que deveria poder ir ao Paddock Club, manter a distância social, e falar com os meus convidados e trazer os pilotos para cima. E numa base limitada, trazer os parceiros para baixo para ver o carro na garagem, mantendo a distância social”.