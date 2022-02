Fórmula 1, Zak Brown: “tentar encurtar ainda mais a margem para as equipas da frente” | AutoSport

A McLaren apresentou todas as suas armas para a Fórmula 1, IndyCar Series, Extreme E e eSports, num evento que ilustrou as vertentes da equipa. A estrela da noite foi o MCL36, o carro para a época de 2022 da Fórmula 1, que nos deu algumas luzes sobre o que vamos poder ver em pista. Alguns pormenores não foram revelados, mas isso tem sido normal este ano.

Zak Brown, o CEO da McLaren, este foi um dia especial. “Estou encantado por nos ver lançar hoje os três programas da McLaren Racing para os campeonatos de Fórmula 1, IndyCar e Extreme E. Esta é uma estreia para nós como equipa, no mundo do desporto automóvel, e tem sido fantástico ver como os fãs ficaram entusiasmados, juntando-se a nós na próxima parte da nossa viagem”.

Analisando o que pode acontecer na Fórmula 1, num ano em que o regulamento técnico sofreu uma revolução, Brown espera que a equipa tire o melhor partido da oportunidade. “A nossa equipa de Fórmula 1 continua a fazer grandes progressos ano após ano, com Andreas Seidl ao leme, e esta nova era de regulamentos representa uma verdadeira oportunidade para a equipa. Estou entusiasmado por ver Lando e Daniel ao volante do MCL36. Lando fez grandes progressos em 2021, assegurando quatro pódios e a vitória sensacional de Daniel em Monza lembrou à equipa o que é ganhar. À medida que avançamos para 2022, estamos a tentar aproveitar o progresso e a encurtar ainda mais a margem para as equipas da frente.”

A McLaren, como qualquer equipa independente, tem outros desafios para enfrentar fora de pista, mas também nesse aspeto, Brown está confiante que a equipa vai levar a melhor. “Comercialmente, entramos na temporada 2022 tão fortes como sempre, com uma carteira alargada de parceiros de valor, cada um deles crucial para impulsionar as nossas ambições como equipa, e sem os quais simplesmente não poderíamos correr.”