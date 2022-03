Fórmula 1, Zak Brown: Red Bull “arruinou” alguns bons pilotos | AutoSport

O programa de jovens pilotos da Red Bull já deu alguns frutos e de qualidade. O mais recente é Max Verstappen, que conquistou o título mundial de pilotos da Fórmula 1 no ano passado e antes deste, Sebastian Vettel. São dois dos muitos nomes que têm ligação à Red Bull e que ainda estão na Fórmula 1, mas podemos falar de Carlos Sainz ou Daniel Ricciardo, por exemplo.

Embora a estrutura austríaca mantenha o programa e já tenha retirado dividendos deste, para Zak Brown, CEO da McLaren, a Red Bull arruinou e deixou escapar muitos bons pilotos, como é o caso do piloto dos britânicos na IndyCar Series Patricio O’Ward. O mexicano fez parte do alinhamento do programa de jovens da Red Bull Junior apenas por seis meses em 2019.

“Penso que a Red Bull, enquanto ele [O’Ward] lá esteve, só lhe deram três corridas. Mas se olharmos para a história da Red Bull para além de Max [Verstappen], deixaram escapar um punhado de grandes pilotos”, afirmou Brown à The Race. “Penso que arruinaram alguns pilotos que tiveram e não lhes foi dada oportunidade suficiente. Mas eles ganharam o campeonato no ano passado, nós não, por isso não posso dizer que eles não saibam o que estão a fazer”.

O responsável da McLaren, que já contratou dois pilotos para a equipa de Fórmula 1 que passaram pelo programa de jovens pilotos da Red Bull, foi ainda mais longe e disse mesmo que “eles são brutais e Carlos [Sainz] é um grande exemplo. Daniel [Ricciardo] já tinha provado o quão bom era, mas optou por partir. [Sebastian] Vettel partiu. Max é uma grande história e alguém que encontraram. [Alex] Albon, [Pierre] Gasly, que parece ser um piloto dos diabos”.

Recordamos que dos 20 pilotos do atual pelotão da Fórmula 1, 8 estão de alguma forma ligados à equipa liderada por Christian Horner. São eles: Max Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alexander Albon e Sebastian Vettel.