Fórmula 1, Zak Brown: Primeira vitória de Lando Norris “não está muito longe” | AutoSport

A McLaren teve um início de época dececionante para uma equipa que queria estar mais perto das melhores do pelotão. Os problemas começaram nos testes de pré-temporada no Bahrein e continuaram na semana seguinte no GP no mesmo circuito. Na Arábia Saudita já foi visível uma pequena melhoria, mas ainda assim apenas Lando Norris pontuou, depois de Daniel Ricciardo ter sido obrigado a desistir com problemas no monolugar. Austrália e Imola foram duas corridas com um desempenho da equipa completamente diferente.

Dando continuação aos bons resultados da época anterior, Norris é o piloto melhor classificado da equipa e já conquistou um pódio, enquanto Ricciardo apenas terminou uma corrida à frente do companheiro de equipa no Bahrein.

O responsável pela equipa, Zak Brown, revelou ao podcast F1 Nation o quão impressionado está com o piloto britânico, que foi apontado recentemente por Helmut Marko da Red Bull, tendo talento suficiente para se tornar campeão do mundo.

“Penso que o que mais me impressiona no Lando são os poucos erros que comete”, afirmou Brown. “E os seus erros são pequenos, um limite de pista, uma travagem bloqueada. Não o vemos muitas vezes a bater contra as proteções, alargar a trajetória numa curva sob pressão e cometer um erro”.

No ano passado, na prova seguinte ao 1-2 da equipa em Monza, que Ricciardo venceu, Lando Norris teve a oportunidade de conquistar a vitória na corrida da Rússia, que seria a primeira da sua carreira. No entanto, a aposta em manter os pneus slicks quando começou a chover revelou-se trágica para o piloto, que perdeu várias posições nas voltas finais. “Penso que enquanto continuarmos a mostrar progressos, ele ficará satisfeito porque a sua vitória não está muito longe”, disse Brown no podcast. “Quer dizer, poderia ter ganho três corridas seguidas no ano passado. Em Monza, não havia ninguém entre ele e Daniel, na Rússia, se não fosse ter que parar no final da corrida, essa prova era para ganhar. E em Spa foi o piloto mais rápido na qualificação por alguma margem até ter tido o acidente. Assim, ele poderia ter ganho três corridas consecutivas. Está pronto para vencer com certeza, só precisamos de o colocar em posição de vencer”, acredita Brown.