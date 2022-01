Fórmula 1: Zak Brown não espera uma equipa dominadora em 2022 | AutoSport

Ao contrário do que tem acontecido nas alterações regulamentares recentes, Zak Brown, o CEO da McLaren, espera três ou quatro equipas na luta pelo título e não um domínio claro de apenas uma equipa. O novo regulamento é pensado para ajudar nas ultrapassagens e espera-se mais competitividade durante o ano.

“Penso que vamos ter alguns vencedores e perdedores e algumas surpresas”, disse Brown. “Ficaria surpreendido se houvesse domínio. Podemos ter uma equipa que talvez seja dominante durante um pequeno período de tempo, como a Brawn foi quando descobriram algo em 2009. Penso que com o limite de custos agora em vigor, pode-se sentir a tensão que é colocada sobre as equipas de quando se deixa de desenvolver este carro à custa do próximo ano, etc. Portanto, ficaria surpreendido se o pelotão não continuasse a aproximar. As minhas esperanças são que este ano chegamos a Abu Dhabi com três ou quatro carros que podem competir para o campeonato. Penso que esse é o objetivo final”.