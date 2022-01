Fórmula 1, Zak Brown: “Estamos financeiramente em grande forma” | AutoSport

Nos últimos anos, muito se falou das dificuldades financeiras da McLaren até que o consórcio MSP Sports Capital injetou muitos milhões de dólares na estrutura, passando a deter 15% da McLaren Racing.

Já em 2021, e com o tão anunciado interesse da VW na Fórmula 1, correu a notícia que a Audi teria comprado a McLaren, sendo mais tarde negado por ambas as partes. Mais recentemente, a publicação carmagazine.co.uk avançou que o plano da Audi seria associar-se à McLaren Racing e assumir o controlo do ramo de automóveis de estrada. Segundo a publicação, ambas as partes estariam a negociar e entre os interessados em vender estaria a Mumtalakat Holding Company, que detém 62.55% do McLaren Group Limited.

No entanto, o CEO da McLaren, Zak Brown, em declarações ao Motorsport-Total.com, afirmou que: “Estamos financeiramente em grande forma. As nossas vendas estão a crescer rapidamente. Acho que temos mais parceiros comerciais do que qualquer outra equipa de Fórmula 1.O MSP deu-nos os recursos financeiros de que precisamos para sermos lucrativos”.

Uma boa gestão financeira, associada ao crescente nível desportivo da equipa, a McLaren parece estar de pedra e cal no desporto, longe dos dias mais negros que viveu. Falta saber se o negócio com a Audi é real e se vai concretizar.