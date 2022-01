Fórmula 1: Zak Brown contra lobby de equipas que mantêm “o desporto refém” | AutoSport

São palavras duras aquelas que Zak Brown escreveu na mensagem sobre 2022, publicada na página oficial da equipa na internet. O responsável da McLaren, que anteriormente tinha dito ser contra o aumento do limite máximo do orçamento por causa das corridas de sprint, tornou a levantar esta questão, no que diz continuar a ser o lobby de algumas equipas para aumentar o valor, tendo em vista a manutenção da sua vantagem competitiva.

“Com o limite do orçamento reduzido para 140 milhões de dólares este ano e 135 milhões de dólares no próximo, os novos regulamentos financeiros apresentam-nos – e ao desporto como um todo – um quadro mais justo para competir, reduzindo a vantagem inevitável das equipas com maiores despesas e melhores recursos”, escreveu Brown. “Contudo, temos de continuar a impulsionar a sustentabilidade económica em todo o desporto. Algumas equipas ainda procuram desculpas para aumentar o limite de custos e ganhar campeonatos do mundo com livros de cheques. O lobby contínuo de certas equipas para aumentar o limite do orçamento com os danos causados pelas corridas de Sprint é um exemplo contínuo. A iniciativa da corrida de Sprint de sábado pela Fórmula 1, deu a ganhar novos espectadores e elevou o perfil do desporto para expandir a sua base global de fãs. Contudo, estas equipas continuam a exigir um aumento do limite de custo por uma quantidade desmesurada de dinheiro, apesar das provas claras de que poucos danos foram sofridos durante estas corridas no ano passado, numa tentativa dissimulada de proteger da diminuição da sua vantagem competitiva. A atual estrutura de gestão do desporto permite uma situação em que algumas equipas, para protegerem a sua própria vantagem competitiva, estão efetivamente a manter o desporto refém do que é melhor para os adeptos e, portanto, para o desporto em geral. Estas equipas parecem incapazes de aceitar que um teto orçamental é do melhor interesse para o desporto e não podem abandonar o seu hábito de gastar dinheiro para estar na frente”.

Zak Brown não se ficou por esta questão e foi mais longe, estando preocupado com a vantagem que as equipas “B” ou clientes podem dar às equipas “A”, quando comparado com os restantes construtores.

“Os regulamentos, na sua forma atual, são fortemente enviesados para as equipas B/clientes, o que não está de acordo com o princípio de F1 de um grupo de construtores genuínos que competem entre si em condições equitativas. Está a diminuir o que significa ser uma “equipa” de F1 e o tecido do desporto. A F1 precisa de 10 verdadeiros construtores, onde cada equipa – para além de partilhar a unidade motriz e potencialmente o interior da caixa de velocidades – deve conceber e produzir todas as peças que sejam relevantes em termos de desempenho. Neste momento, há demasiada diversidade nos modelos de negócio entre as equipas. Tentar aplicar o mesmo conjunto de regulamentos complexos a cada um, e depois fiscalizar eficazmente, é desnecessariamente complicado e comprometido. (…) Em resumo, a situação atual permite que as equipas B sejam super-competitivas em comparação com os construtores, e que as equipas A sejam super-competitivas por terem o benefício de uma equipa B. Sem uma correção, a forma como as coisas estão, significa que qualquer equipa com aspirações de campeonato precisa de ter uma equipa B e isso simplesmente não é a Fórmula 1. Além disso, a pressão de voto exercida pelas equipas A sobre as suas equipas B não é consistente com a promoção de um desporto equitativo baseado no mérito individual da equipa. Como já disse antes – e estas equipas não o admitem – há momentos em que algumas equipas mais pequenas votam contra os seus próprios interesses para satisfazer a agenda da sua equipa A”.