Fórmula 1, Zak Brown confirmou: Não há negócio com Audi, nem McLaren está à venda | AutoSport

A McLaren e a Audi estiveram em conversações sobre uma potencial venda da estrutura de Woking aos germânicos, facilitando a sua entrada na Fórmula 1. Os rumores foram tão fortes, que a determinada altura chegou a ser noticiado mesmo a compra da McLaren por parte da marca detida pela Volkswagen. Passado esse momento, surge agora o interesse declarado da Aston Martin por uma parceria com a Audi. De que tipo, ainda não há certezas. A única certeza de momento, é que a McLaren está fora da equação e não está à venda, confirmou o seu CEO Zak Brown.

Em resposta ao Motorsport.com, Brown afirmou que: “Os nossos acionistas estão muito empenhados na McLaren. Tivemos conversas com a Audi e não estamos à venda. Estamos muito empenhados no nosso futuro e estamos a ir muito bem dentro de pista. Os acionistas estão a fazer investimentos substanciais para dar à nossa equipa os recursos de que precisamos para voltar à frente e, comercialmente, estamos a sair-nos muito bem. O moral da equipa é realmente bom. Não temos qualquer interesse em vender a equipa. Somos a McLaren F1. É assim que vamos permanecer, e vamos continuar a ser donos da equipa”.O norte-americano salientou que a situação financeira da estrutura está saudável após o investimento da MSP Sports Capital e que por isso está posta de parte uma possível venda, mas admitiu que a escolha da unidade motriz montada nos monolugares da McLaren, depende da escolha de Andreas Seidl.

“Não vamos considerar uma compra da McLaren, mas cabe a Andreas [Seidl] decidir que unidade motriz quer na traseira do carro de corrida”, concluiu Brown.