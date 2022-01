Fórmula 1, Zak Brown: ano bem-sucedido da McLaren | AutoSport

A McLaren pode não ter repetido o terceiro lugar na tabela de construtores de 2020, tendo sido ultrapassada na fase final da época pela Ferrari, mas nem por isso Zak Brown é da opinião que foi uma época perdida. A estrutura tinha outros objetivos para cumprir para além da classificação final e esses foram cumpridos, segundo o responsável.

“Este ano quisemos encurtar a diferença para a frente, e fizemos isso”, disse Brown, citado pelo Motorsport.com. “Conseguimos mais pontos por corrida do que no ano passado, tivemos mais pódios do que no ano passado, conseguimos o nosso grande 1-2 em Monza, tivemos a nossa pole na Rússia. Infelizmente, baixamos para o quarto lugar. Penso que isso mostra a natureza da competitividade deste desporto. As paragens nas boxes estão muito, muito melhores. Tudo o que nos propusemos no início da época para continuar a chegar à frente, atingimos todos os objetivos que estabelecemos para além do campeonato de construtores. Penso que precisamos de olhar para trás e ver o ano como um ano de muito sucesso e continuar a construir sobre isso no nosso caminho para, esperemos, voltar a competir pelo campeonato do mundo dentro de alguns anos”.