Fórmula 1, Zak Brown: “11 ou 12 equipas ajudarão a fazer crescer o desporto” | AutoSport

Existem alguns candidatos a uma possível entrada na Fórmula 1, para acrescentar uma equipa às 10 existentes, mas o pagamento de 200 milhões de dólares como taxa de entrada, pode fazer com que alguns desses projetos não passem disso mesmo. Como se viu pela tentativa da Andretti Autosports no ano passado, parece ser mais vantajoso tentar entrar no campeonato através da compra de uma estrutura já estabelecida, ou seja, mantendo o número de equipas em 10.

Zak Brown, CEO da McLaren, veria com bons olhos a entrada de uma ou mais equipas na F1, o que na sua opinião, faria crescer a disciplina. “As 11ª e 12ª lugares precisariam de pagar uma taxa de entrada, que é partilhada com as equipas”, explicou Brown à publicação RacingNews365.com. “Durante um longo período de tempo, isso seria financeiramente prejudicial mas, a curto prazo, somos compensados pela entrada das duas equipas e pela divisão do pagamento. Mas, voltando ao crescimento do desporto, penso que se forem boas equipas, 11 ou 12 equipas ajudarão a fazer crescer o desporto”.

O responsável da McLaren pode ver com bons olhos a entrada de uma ou duas novas equipas, contudo deixa claro que mantendo-se as 10 equipas na grelha, não há problema nenhum.