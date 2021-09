Fórmula 1: Yuki Tsunoda revela que o seu lugar não está garantido em 2022 | AutoSport

O estreante Yuki Tsunoda é dado quase como certo no alinhamento da Alpha Tauri no próximo ano, mas o japonês fez uma revelação durante a antevisão do GP dos Países Baixos. Segundo o piloto japonês, existe a hipótese de não alinhar na equipa em 2022.

“As probabilidades são de 50-50. Esta época tem tido muitos altos e baixos e não tem sido consistente. Preciso de conseguir isso, preciso de mais consistência. É por isso que preciso de trabalhar no meu desenvovimento passo a passo. Por vezes as minhas atuações são muito boas, mas outras vezes sou muito inconsistente. Vamos ver.”

Sobre quando a decisão será tomada, Tsunoda apenas disse que “não vai ser esta semana”.