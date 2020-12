Fórmula 1: Yuki Tsunoda confirmado na AlphaTauri

A AlphaTauri F1 confirmou esta manhã Yuki Tsunoda como próximo colega de equipa de Pierre Gasly em 2021. O japonês teve de esperar até à confirmação que conseguiria obter os pontos da superlicença de Fórmula 1, o que fez e agora surge a validação da contratação do piloto, que desta forma substitui o russo Daniil Kvyat.

Tsunoda testou ontem com a sua nova equipa, foi sétimo da tabela, e aos 20 anos é mais um produto do programa de jovens pilotos da Red Bull que chega à Fórmula 1, desta feita com muita ‘mão’ da Honda. Tsunoda será o primeiro piloto japonês presente no plantel da Fórmula 1 desde Kamui Kobayashi, em 2014: “Como a maioria dos pilotos, o meu objetivo sempre foi correr na F1, por isso estou muito feliz com esta notícia. Quero agradecer à Scuderia AlphaTauri, à Red Bull e ao Dr. Marko por me terem dado esta oportunidade, e claro que todos da Honda, por todo o seu apoio até aqui na minha carreira, dando-me grandes oportunidades para correr na Europa. Tenho também que agradecer às equipas com que corri até aqui, particularmente a Carlin, com que aprendi muito este ano. Compreendo que no próximo ano estarei a carregar as esperanças de muitos adeptos japoneses da F1 e farei o meu melhor por eles, também”.