Fórmula 1, Yuki Tsunoda: “Até me mudar para Itália, era apenas um sacana preguiçoso” | AutoSport

Yuki Tsunoda começou a sua carreira na Fórmula 1 com um belo desempenho no GP do Bahrein. O estreante entrou com o pé direito mas as restantes corridas não corresponderam aos primeiros sinais dados pelo piloto japonês, o que levou a Red Bull, que detém o contrato do jovem, a transferir Tsunoda para Itália, onde estava mais perto da equipa e de Franz Tost, o responsável da AlphaTauri.

Analisando a sua primeira época na Fórmula 1, Tsunoda foi bastante sincero e admitiu que o excesso de confiança juntamente com o facto de não se ter esforçado o suficiente, resultou numa sequência de incidentes que abanaram a sua confiança e baixaram os seus desempenhos.

“Até me mudar para Itália, era apenas um sacana preguiçoso”, disse o piloto, citado pelo Motorsport.com. “Depois de treinar, ia para casa, ligava a PS5 e jogava durante o dia e e divertia-me. Nas semanas de corridas, estava sempre com pressa. Começava a preparar-me e era demasiado tarde”.

O piloto confessou que após a corrida no Bahrein teve a sensação de que a F1 ia ser fácil, pagando por isso logo depois.

“Tinha demasiada confiança. Estava a sentir que a F1 era demasiado fácil porque não tive um acidente violento ou qualquer uma destas coisas estranhas. Estava tudo sob controlo, por isso esperava que fosse fácil. Tive aquele acidente em Imola, mas depois ainda estava bem, estava confiante. (…) Mas assim que tive alguns acidentes de forma consecutiva, comecei a duvidar e a sentir que era bastante difícil. Muito mais difícil do que estava a pensar. Foi especialmente difícil na preparação para as corridas. A abordagem tinha desaparecido completamente. Estava a adotar a mesma abordagem que na F2, que é um formato completamente diferente onde se tem um treino livre e a qualificação. (…) A certa altura, perdi totalmente a confiança. Nunca me tinha acontecido. Por isso, tive realmente dificuldade em reconstruir a confiança”.

Yuki Tsunoda conseguiu ainda assim, manter o posto na equipa para 2022, um ano em que terá de provar que merece estar entre os pilotos da Fórmula 1.