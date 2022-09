Fórmula 1, Yuki Tsunoda: Alegações de manipulação são infundadas | AutoSport

Yuki Tsunoda afirmou alguns dias após a corrida de Fórmula 1 em Zandvoort que considera as alegações de manipulação dirigidas a ele, à AlphaTauri e à Red Bull, que acabou por se tornar em insultos nas redes sociais para com a diretora de estratégia da Red Bull Hannah Schmitz, como completamente infundadas.

O piloto salientou que não quer saber das críticas, mas “gostaria de saber como são os cérebros [dessas pessoas]. Façam uma ressonância magnética para ver o que está mal. É muito engraçado ver como juntam uma história.”

Tsunoda garantiu que houve apenas um problema com o carro em Zandvoort, garantindo não ganhar nada em ficar parado apenas para ajudar a Red Bull. “A situação deixou uma impressão estranha, mas estava numa posição promissora e poderia ter somado pontos. Não havia realmente nenhuma razão para os ajudar [a Red Bull]”, garantiu o piloto japonês.