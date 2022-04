Fórmula 1: Xevi Pujolar espera “ter ambos os carros a lutar por pontos” em Imola | AutoSport

O GP de Emilia Romagna é a primeira prova do ano em solo europeu, embora a Fórmula 1 faça um pequeno desvio entre Imola e o GP de Espanha, passando pela estreia do GP de Miami.

A prova em Imola é também a primeira do ano com o formato de corrida sprint e a Alfa Romeo quer aproveitar isso em seu benefício, como explicou o responsável pela engenharia de pista da equipa, Xevi Pujolar.

“O formato Sprint será bom para nós. Teremos de ver todas as atualizações e tudo o que as outras equipas trazem para Imola, mas esperamos ter ambos os carros a lutar pelos pontos”, admitiu Pujolar. “Obviamente, pode-se ver que, para [Guanyu] Zhou, este tipo de formato é ainda melhor, porque lhe dá mais uma oportunidade. Penso que é um piloto muito bom, por isso na sprint pode ganhar mais algumas posições”.

O engenheiro espanhol da Alfa Romeo avisa que as próximas corridas serão “bastante interessantes” depois das equipas trazerem as grandes atualizações para os seus monolugares. “Penso que a partir de Imola, vamos começar a ver uma competição para ver quem traz mais peças”, disse Pujolar. “Penso que vamos tentar, com certeza, participar nesta competição. Penso que as próximas corridas serão bastante interessantes, para ver como as equipas estão a desenvolver. Estamos ansiosos. Queremos encurtar a diferença para os que estão à nossa frente e deixar os outros mais para trás”.