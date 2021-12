Fórmula 1, Xevi Pujolar: “desde o primeiro dia pensei que Max se tornaria num campeão” | AutoSport

Foi um dos primeiros a ter contacto com o talento de Max Verstappen, ainda no tempo da Toro Rosso. Xevi Pujolar, agora na Alfa Romeo, foi engenheiro na equipa italiana ao mesmo tempo que piloto neerlandês dava os seus primeiros passos na Fórmula 1.

Pujolar lembrou os primeiros tempos na equipa e a relação com o exigente Jos Verstappen. “Jos conseguiu criar um campeão. Trabalhei com o seu filho depois de Jean-Éric Vergne, na Toro Rosso, e desde o primeiro dia pensei imediatamente que Max se tornaria um campeão. Mas se Jos era muito agressivo com ele nos treinos, na época dos karts, na época da Toro Rosso era mais tranquilo. O pai Verstappen fez muito, mas em troca pediu o mesmo: dele e de todos nós. Ela queria que fizéssemos o melhor com seu filho”.

O engenheiro espanhol, em entrevista ao La Gazzetta dello Sport, afirmou que “ao princípio achei que Helmut[Marko] estava a exagerar ao querer acelerar o crescimento de Max”, mas conforme os resultados que o neerlandês apresentou no primeiro ano, “tive que concordar com ele e aquele menino estava realmente pronto”.

Desde cedo Verstappen causou boa impressão ao engenheiro. “Há sete anos testamos 148 voltas no circuito de Adria, em Itália, no total de mais de 500 km com o STR7 2012. Já naquela época era muito forte. Lembro-me também que a maior parte daquele dia o asfalto estava molhado, principalmente de manhã. E para um piloto novo, isso nunca é bom para andar num monolugar e numa pista tão traiçoeira como era aquela naquela época. Mas ele dominou o carro de uma forma assustadora”.

Em 2014, com apenas 17 anos acabados de comemorar, Max Verstappen pilotou o carro da Toro Rosso no primeiro treino livre do GP do Japão e ficou a cerca de 4 décimas do piloto da equipa Daniil Kvyat. Para Pujolar era a indicação que Verstappen era diferente, até na ética de trabalho. “Ele entrou na pista de Suzuka e quando vi os tempos do primeiro setor no primeiro treino livre disse a mim mesmo: ‘Gosto disto’. Poucos meses antes, levamo-lo a Spa para que ele entendesse melhor a dinâmica de uma equipa, depois do Japão fizemos todos os testes de inverno antes da estreia em 2015. Nesse ano na Bélgica, a forma como ele estudou os detalhes da pista, onde poderia passar e onde não, deixou-nos muito surpresos. Analisou tudo, coisas que os outros nem podiam imaginar, até aspetos relacionados com outros pilotos na pista. Percebi nele a mesma maneira que Jos tinha de se preparar para as competições. Coisas nunca vistas noutros pilotos. Uma dedicação impressionante, que nunca vi em mais ninguém na minha carreira”.