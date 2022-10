Fórmula 1: Williams tem plano alternativo a Logan Sargeant | AutoSport

Logan Sargeant será o companheiro de equipa de Alexander Albon na Williams em 2023, caso consiga os pontos necessários para a emissão da superlicença obrigatória para a Fórmula 1. O piloto norte-americano tem um fim de semana do campeonato FIA de Fórmula 2 e dois treinos livres com a Williams para conquistar os pontos que lhe faltam (pode ver aqui todos os cenários) e na eventualidade de não o conseguir, o responsável da equipa de Grove, Jost Capito, admitiu terem um plano B.

“Haverá outros pilotos que não conseguirão um contrato”, disse Capito à publicação Formule 1, sem revelar de quem se trata. “Há muito bons pilotos que têm a superlicença, por isso temos isso coberto”.

No entanto, Capito promete que a equipa tenta fazer tudo para ter Sargeant como piloto principal em 2023. “Queremos que ele passe o máximo de tempo possível no carro, razão pela qual lhe demos estas três sessões de treino”.

Neste momento, antes do anúncio da Haas, Mick Schumacher está a lutar por um lugar na equipa norte-americana, podendo ser um dos pilotos que referiu Capito.