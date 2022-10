Fórmula 1: Williams tem feito rotação de funcionários devido a calendário preenchido | AutoSport

Não deverá ser caso único no paddock, mas na Williams alguns funcionários têm feito rotação entre si para estarem presentes nos Grande Prémios deste temporada, fruto do calendário preenchido. Segundo Dave Robson, isto acontece há uma temporada e meia em preparação para que sejam realizadas cada vez mais corridas no mundial de Fórmula 1.

“Fazemos isso há uma temporada e meia, em preparação para um calendário maior”, salientou Robson. “Não se trata apenas do número de corridas, mas também de como têm de ser organizadas”.

O engenheiro da equipa de Grove explicou que “é muito difícil. Se voamos para todas as corridas, passamos muito pouco tempo na fábrica e isso não ajuda no desenvolvimento do carro”, acrescentando que no caso da sua equipa, a rotação de alguns elementos tem sido “importante”.

“É tudo sobre como fazemos, qual a forma mais eficiente”, disse o engenheiro. Em 2023, a Fórmula 1 terá o maior calendário de sempre com 24 corridas e os teste a iniciarem-se ainda em fevereiro, restando pouco tempo para os trabalhos em fábrica, que numa equipa mais pequena da grelha pode criar alguns constrangimentos, assim como os funcionários que prestam apoio em pista terão um maior desgaste.