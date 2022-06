Fórmula 1: Williams será “visivelmente diferente” após atualizações | AutoSport

Sem anunciar a data para a chegada, Dave Robson, responsável da equipa de Grove, admitiu que estão a trabalhar num grande pacote de desenvolvimento para o Williams FW44 e que deverá entrar em produção brevemente.

Enquanto a maioria dos seus adversários diretos já atualizaram os seus monolugares a Williams ainda não apresentou “nada realmente grande”, afirmou Robson ao Motorsport.com.

“Nós já decidimos e agora está no túnel de vento”, disse. “Agora é apenas ultrapassar o desafio de conseguir que seja fabricado o mais depressa possível. O pacote está a caminho. Exatamente quando o apresentamos, esperemos que isso se torne mais claro ao longo dos próximos dias”.

Robson explicou que a equipa começou a trabalhar nos novos desenvolvimentos “pela asa da frente para a traseira e tenho a certeza que há muitas maneiras diferentes de o fazer e ainda não sabemos o que é melhor”, acrescentando que, à semelhança da Aston Martin, o conceito do FW44 com as atualizações “será ligeiramente diferente, visivelmente diferente, do que se pode ver agora”, concluiu.