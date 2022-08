Fórmula 1: Williams sem qualquer problema com asa traseira da Aston Martin | AutoSport

A asa traseira apresentada pela Aston Martin no GP da Hungria levou a algumas queixas de algumas equipas adversárias, considerando que o novo componente iria contra os regulamentos técnicos da Fórmula 1. Por seu turno, Mike Krack, chefe de equipa da Aston Martin, pensa que o componente será copiado pelos rivais num curto espaço de tempo.

Dave Robson, responsável na Williams não considera que exista qualquer problema com asa traseira da equipa de Silverstone e todas as críticas se devem a alguma “inveja” por não ter sido produzida por essas equipas.

“Não é isso que se diz quando se tem um pouco de inveja e se percebe que não nos apercebemos disso antes? As regras são tão complicadas e a forma como estão escritas significa que existem sempre potenciais omissões e porque são escritas com tanto detalhe, ninguém vai seguir o espírito se houver uma forma de obter uma vantagem. Não vejo qualquer problema com isso, é assim que o desporto é”, explicou Robson. O engenheiro da Williams avisa que se o componente dos adversários for legal e existam dúvidas sobre isso, o regulamento deve ser ainda mais apertado para não se conseguir uma vantagem aproveitando algumas omissões.

No entanto, Robson salienta que “é isso que torna o desporto interessante, para ser honesto, por isso não tenho qualquer problema com isso”.