Fórmula 1: Williams quer contar com Nyck de Vries, mas tem concorrência | AutoSport

Não foi apenas pelo desempenho na corrida de estreia na Fórmula 1 que a Williams se interessou por Nyck de Vries para substituir Nicholas Latifi. O ‘namoro’ é antigo e os resultados do piloto canadiano vão colocando-o cada vez mais com os dois pés fora da competição. O dinheiro continua a importar, mas a Williams liderada por Jost Capito prefere melhores resultados. Com Alex Albon garantido, depois de fazer esquecer os desempenhos de George Russell, os responsáveis da equipa estudam a melhor opção para fazer dupla com o tailandês. Oscar Piastri, como sabemos, já não faz parte do lote de pilotos disponíveis no mercado e de Vries parece estar no topo das prioridades de Capito e companhia.

Jost Capito afirmou após a corrida de Monza ter interesse em de Vries, mas segundo o que avança a publicação ‘The Race’, a Williams pode ter a concorrência da equipa Maserati na Fórmula E, onde o piloto já conquistou um título mundial, e a Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência, para além de ainda poder fazer parte das opções para a Alpine, que supostamente terá uma lista com 14 nomes de pilotos para escolher.

“Conheço Nyck há algum tempo e somos amigos”, disse Capito à Viaplay. “Claro, que está sempre na lista, mas também tem outros compromissos. Depende muito dele. Mostrou o que pode fazer na Fórmula 1 e não me surpreendeu. Tinha grandes expectativas, muito altas, e ele excedeu-as, mas ele tem de ver qual é o seu futuro”.

Para a Williams substituir Nicholas Latifi no final desta temporada, os principais candidatos são o neerlandês e o jovem do programa junior Logan Sargeant. Vamos ter de esperar mais algum tempo, porque Capito não parece ter muita pressa de confirmar quem será o segundo piloto da equipa no próximo ano.