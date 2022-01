Fórmula 1: Williams ganha processo a antigo patrocinador | AutoSport

A Williams venceu o processo arbitral ao antigo patrocinador principal da equipa, a ROKiT. Em causa estava a saída do patrocinador antes do término do contrato assinado entre ambas as partes. A ligação contratual terminava apenas em 2023, mas em 2020 a ROKiT falhou o compromisso. A equipa enviou o caso para os tribunais e num processo arbitral deram razão à Williams, obrigando o antigo patrocinador ao pagamento, mas a empresa nunca o chegou a fazer. Desta vez foi um tribunal de Los Angeles a fazer o mesmo e a ROKiT terá de pagar 35.7 milhões de dólares à equipa britânica por quebra de contrato.