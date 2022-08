Fórmula 1: Williams confirma Alexander Albon para 2023 | AutoSport

Williams anunciou que Alexander Albon vai continuar como piloto principal da equipa em 2023, como parte do contrato plurianual assinado entre as partes. Albon tem vindo a realizar boas corridas e conquistou já 3 pontos para o campeonato, num carro que claramente é o mais lento da grelha.

“Estou realmente entusiasmado por ficar na Williams Racing durante 2023 e estou ansioso por ver o que podemos alcançar como equipa no resto desta época e no próximo ano”, disse Albon sobre a sua continuidade na equipa britânica. “A equipa fez alguns progressos importantes este ano e é entusiasmante continuar esta viagem e desenvolver ainda mais os nossos conhecimentos em conjunto”.

Jost Capito, chefe de equipa da Williams e que já tinha dado quase como certo o manutenção de Albon na estrutura, afirmou que: “Alex é um tremendo piloto e um membro valioso da Williams Racing, por isso estamos encantados por podermos confirmar que iremos trabalhar com ele a longo prazo. Alex traz uma grande mistura de competência e aprendizagem perspicaz que ajudará a trazer à equipa um maior sucesso no futuro. É um concorrente feroz, provou ser um membro popular e leal da equipa e estamos encantados por nos proporcionar uma base estável para continuarmos a desenvolver nesta nova era de carros de Fórmula 1”.

Continua por confirmar quem será companheiro de equipa de Albon no próximo ano na Williams, já que o contrato de Nicholas Latifi termina no final desta época.